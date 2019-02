Die Kollektivvertragsverhandlungen für Sozialberufe sind festgefahren. Dabei zeigt der Besuch in einem Grazer Heim, wie fordernd der Alltag in der Pflege sein kann.

Gertrud Windisch mit Pflegedienstleiterin Renate King © Alexander Danner

Es ist noch ruhig an diesem Samstagmorgen: Im Pflegewohnheim Peter Rosegger im Grazer Westen stehen unter anderem Körberl mit Semmeln und Schwarzbrot am Tisch, die Marmelade darf natürlich nicht fehlen. Bewohner, die mobil sind, greifen selbst zum Frühstück. Allen anderen wird geholfen – das Gebäck in mundgerechte Stücke geschnitten oder püriert, denn Schluckbeschwerden sind nicht selten. Im Hintergrund klirren Gläser und Teller: „Ein wichtiges Geräusch, das man mit früher verbindet, es ist ein vertrauter Klang“, sagt Heimleiterin Martina Pojer. Gemeinsam mit Pflegedienstleiterin Renate King gibt sie einen Einblick in den Arbeitsalltag der Pflegeeinrichtung.

