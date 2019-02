Da geht noch was: Die laufenden Grabungen in der Alten Poststraße werden ab 11. Februar ausgeweitet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicht nur im Grazer Zentrum wird in die Hände gespuckt © Juergen Fuchs

Zu den laufenden Bauarbeiten in der Alten Poststraße (Unterführung) kommen am Montag frische Grabungen hinzu - und damit eine Totalsperre: So wird ab 11. Februar der Kreuzungsbereich Eckertstraße/Köflacher Gasse bis zum Kreisverkehr Reininghausstraße hin gesperrt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.