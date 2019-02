Mehrere Kinder einer Grazer Volksschule klagten ja nach der Übernachtung in einem Hotel über Juckreiz und Atemnot. Betrieb nimmt gegenüber der Kleinen Zeitung Stellung.

Rettungsautos fuhren vor Grazer Schule vor (Symbolfoto) © Jürgen Fuchs

Das Wichtigste vorweg: Nach derzeitigem Stand geht es den betroffenen Kindern zum Glück wieder gut. Mehrere Schulkinder aus Graz klagten ja am Freitag plötzlich über Übelkeit, Juckreiz und Atemnot - nachdem sie in einem Hotel übernachtet hatten. Ein Mädchen wurde sogar in die Kinderklinik gebracht, es konnte aber bald wieder entlassen werden.

Mehr zum Thema Mysteriöser Vorfall Kinder bekamen keine Luft: Großer Rettungseinsatz in Grazer Volksschulklasse

