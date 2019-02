Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Tatort" Grazer Augarten © Ballguide

Der Vorfall im Grazer Augarten sorgte nicht nur bei

Eltern für Beunruhigung: Ein fünfjähriger Bub, der in einer abgesperrten Hundewiese spielte, wurde im vergangenen Juni plötzlich von einem Unbekannten an der Hand gepackt. Ein Mann zog das Kind davon, wollte davonlaufen. „Er riss das Türl auf“, schildert ein Zeuge gestern am Straflandesgericht, „dann hat gleich die Mutter laut geschrien.“ Zusammen mit Zeugen wurde der Mann gestoppt – „der Vater hielt ihn mit einer Hundeleine zurück“.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.