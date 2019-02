Graz-Wetzelsdorf Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen

Vermeintlicher Brand einer Gartenhütte stellte sich als Brand in einem Wohnhaus heraus. Im Gebäude wurde eine leblose Person gefunden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Brandort © BF Graz

Zu einem Brand mit einem tragischen Ausgang rückte am Freitagvormittag die Berufsfeuerwehr in den Grazer Bezirk Wetzelsdorf aus. Der Notruf war kurz nach 9 Uhr bei der Zentrale eingegangen, da war noch vom Brand eines Gartenhauses die Rede gewesen. Wenig später stellte sich allerdings heraus, dass der Dachstuhl eines Hauses in Flammen stand.