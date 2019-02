Facebook

Über 100 Interessierte gaben sich in den Räumen der Wiener Städtischen dem AI Slam hin und lauschten den Vorträgen © Linni

"Es ist ein Thema, das immer mehr an Bedeutung gewinnt", erläutert Mitveranstalter des Slams Clemens Wasner in seinem Impulsvortrag und eröffnet damit pünktlich um 18 Uhr den ersten österreichischen "AI Slam". AI steht für "artificial intelligence", also: künstliche Intelligenz (KI). Und diese dürfe in einer immer digitaler werdenden Gesellschaft kein Randthema mehr sein, sondern darauf müsse man einen verstärkten Fokus legen, erklärt die Organisatorin des Slams, Birgit Mayer.