Ein Mann liegt bewusstlos am Boden. Offenbar schon längere Zeit, ehe ihm zwei Passanten helfen - aber dabei selbst keine Hilfe finden.

Was sagen Sie?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schauen Grazer weg, wenn jemand Hilfe braucht? Und heute mehr als noch vor 20 Jahren? (Symbolfoto) © KLZ/Gernot Eder

Es ist das Gesprächsthema am Donnerstag in Graz: Wie die Kleine Zeitung berichtet, schütteln zwei Grazer enttäuscht den Kopf. Sie entdeckten beim Grazer Hauptbahnhof einen Mann am Boden liegend vor. Offenbar bewusstlos, eine Kopfwunde blutet.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.