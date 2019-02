Facebook

© smart city/three dimensions

"Wir haben zehn Milliarden Euro an Kundengeldern zu managen", sagt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe. Um dieses Geld gut anzulegen, hat sich der "Grazer in Wien" auch in seiner Heimatstadt umgesehen und zugeschlagen: Mit der Liechtensteinische Landesbank als Partner hat die Mitarbeiter-Vorsorgekasse sich bei der "smart city" rund um die Helmut-List-Halle eingekauft. Die VBV übernimmt mit ihrem Immobilienfonds den gesamten Bauabschnitt Süd, südlich der List-Halle. Über die Summe wurde Stillschweigen vereinbart.

