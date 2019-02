In den nächsten Tagen wird es mild, am Sonntag werden bis zu 16 Plusgrade erwartet. Damit steigt die Belastung für Pollenallergiker.

Pollen im Anflug: Auf Allergiker kommen erste Belastungen zu © Fuchs Jürgen

Was viele im Steirerland freuen wird, könnte bei Pollenallergikern zu einer ersten massiven Belastung in diesem Jahr führen: Laut Meteorologen wird es in den nächsten Tagen bis zum Wochenende hin warm. Die Folge: Erle und Hasel beginn zu blühen.

