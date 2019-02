In der Nacht auf Donnerstag brachen zwei unbekannte Täter in eine Trafik ein und stahlen Münzen.

Täter gesucht! © APA/BARBARA GINDL

Gegen 02:50 Uhr brachen zwei unbekannte Täter in eine Trafik ein, wodurch sie einen Alarm auslösten. Die beiden Männer stahlen Münzen in bislang unbekannter Höhe und flüchteten in Richtung Kirchberg. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Die beiden Täter stehen im Verdacht in derselben Nacht zwischen 02:30 Uhr und 02:45 Uhr in ein Café, welches sind in unmittelbarer Nähe zur Trafik befindet, eingebrochen und Münzen gestohlen zu haben.

Personenbeschreibung: Die beiden Männer sind etwa 170-175 cm groß, waren dunkel bekleidet und trugen Skimasken.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Deutschfeistritz unter 059 133/6131 erbeten.