„Eine Frechheit“ urteilt Lukas V. aus Graz über einen Vorfall, den er am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr am Grazer Hauptbahnhof beobachten musste: „Ich war mit meiner Freundin am Heimweg, als wir dort eine regungslos am Boden liegende Person gesehen haben.“ Rundum hätte niemand auf den Mann mit blutender Kopfwunde reagiert, sagt er.

„Wir sind gleich hin und haben uns über seinen Zustand informiert“, so V. Der Verletzte sei nur mäßig ansprechbar gewesen, „keiner hat sich in diesem Moment um ihn gekümmert“. Besonders schockierend war für die Ersthelfer, dass bis zu ihrem Eingreifen nicht einmal ein Notruf abgesetzt wurde.