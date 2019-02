In Unterpremstätten läuft seit den Abendstunden eine Suchaktion nach einer dementen Person. Feuerwehr, Polizei und Suchhunde sind im Einsatz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polizei, Feuerwehr und Suchhunde sind im Einsatz, um den Abgängigen zu finden © Markus Traussnig

Seit dem Abend läuft in Unterpremstätten eine Suchaktion nach einem an Demenz erkrankten Mann, der aus einem Seniorenheim verschwunden ist. Die Polizei, Feuerwehr und Suchhunde sind im Raum Unterpremstätten im Einsatz. Das Verschwinden des Mannes wurde am Abend bemerkt und die Polizei verständigt.