© ursupix - Fotolia

Statt Schnittblumen kann man seiner oder seinem Liebsten an diesem Valentinstag in Graz gleich einen ganzen Garten schenken: für einen Abend in Form einer Führung durch den Botanischen Garten. Ab einer Spende von 50 Euro, die in die Renovierung der Anlage fließen, ist man dabei: Dafür gibt es nicht nur eine Spenderurkunde, sondern auch einen Gutschein für eine Romantik-Führung durch die stilgerecht beleuchtete Anlage.