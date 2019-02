Facebook

Eingang zur Justizanstalt Graz-Karlau © KLZ/Eder

Ein 24-jähriger Besucher sorgte am Montag in der Justizanstalt Graz-Karlau für Aufregung. Der in Graz wohnende Afghane hatte sich mit seiner Freundin gestritten und wollte gegen 15.45 Uhr einen Landsmann im Gefängnis besuchen. Doch die Besuchszeit war bereits vorüber, das machten die Justizwachebeamten an der Sicherheitsschleuse dem 24-Jährigen deutlich.