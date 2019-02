Junger Mann tobte sich im Osten von Graz an insgesamt zehn Fahrzeugen aus und richtete hohen Schaden an. Zeugen werden gesucht.

Auch Autospiegel wurden abgerissen (Archivbild) © Jürgen Fuchs

Ein unbekannter Jugendlicher tobte sich Montagnacht in Graz-Jakomini an acht Autos und zwei Mopeds aus, richtete dabei erheblichen Schaden an. Gegen 22.40 Uhr trat der Täter laut Aussagen von Zeugen im Bereich Neufeldweg mutwillig auf abgestellte Fahrzeuge und Mülltonnen ein, ach warf er mit Gegenständen um sich. An einigen Autos riss er Rückspiegel herunter.

Anschließend flüchtete er in Richtung Münzgrabenstraße, wo er auf ein Autodach kletterte und Beulen in der Karosserie hinterließ. Noch wurde die Schadenssumme nicht erhoben.

Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe: Der Gesuchte ist etwa 15 bis 25 Jahre alt, war komplett in Schwarz gekleidet und trug eine Kapuze. Er zeigte auffällig aggressives Verhalten. Hinweise an die Polizeiinspektion Graz-Jakomini: Tel. 059 133 65 83.