58-jähriger Grazer wurde noch am Tatort gestellt und festgenommen. Er ist geständig.

Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht © KLZ/Sabine Hoffmann

Ein 53-jähriger Lokalbesitzer aus Graz-Puntigam alarmierte am Sonntag gegen 16.50 Uhr die Polizei, weil gerade jemand in sein Lokal eingebrochen war. Als die Streife eintrat, befand sich der Täter noch dort - die Polizei konnte einen 58-jährigen Grazer noch am Tatort stellen und festnehmen.