Die Rettung brachte den Verletzten ins UKH Graz © Jürgen Fuchs

Ein 87-jähriger Radfahrer aus Graz-Umgebung und ein 57-jähriger Pkw-Lenker aus Graz waren am Samstag gegen 16.25 Uhr auf der Triester Straße in Graz stadteinwärts unterwegs. Als der Autofahrer zum Überholen ansetzte, kam es zu einer Kollision - der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen an beiden Beinen zu.