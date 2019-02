Kleine Zeitung +

Graz-Eggenberg Vater und Sohn unter Tatverdacht: Zwei Verletzte bei Messerstecherei in Graz

Die Tatverdächtigen, Vater (43) und Sohn (16) gerieten mit den späteren Opfern vor einem Supermarkt in Graz-Eggenberg in Streit. Die Opfer kamen mit Stichen in Bauch bzw. Oberkörper in Krankenhäuser.