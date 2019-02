Facebook

Stadtspaziergang rund um den Mehlplatz © Juergen Fuchs

Im Sommer gehört der Färberplatz zu den notwendigen Fixpunkten für einen Stadtspaziergang mit Paula. Das Hündchen findet dort etwas Schatten, einen Brunnen zur Labung – das Herrchen erwartet eine Bank, um in Erinnerungen zu schwelgen. An damals, als der Färberplatz in den 70er-Jahren noch mit Kiosken verhüttelt war. Auch mit einer Blumenhandlung. In diese begleitete ich damals, ich absolvierte in der Buchhandlung in der Sporgasse eine Lehre, an einem 31. Dezember einen Kollegen, der übrigens bis vor Kurzem mit seiner geschmeidigen Stimme die Sturm-Spiele in der Merkur-Arena begleitete. „Man muss das neue Jahr mit frischen Blumen begrüßen“, sagte die Verkäuferin mit einem mich Jungspund völlig überzeugenden Ton. Seither werden an jedem 31. Dezember frische Blumen gekauft. Seit mehr als 40 Jahren. Auch wenn die Hütten samt Blumenladen längst einer großzügigen Gestaltung des Färberplatzes weichen mussten.

Spaziergang mit Paula und Christian Weniger. SERIE: Wir schauen uns in den alten Straßen und auf alten Plätzen von Graz um. © Juergen Fuchs

„Die von der Sporgasse zum Platz führende Färbergasse war anfangs eine sogenannte Wirtschaftsgasse parallel zur Herrengasse“, erzählt Stadthistoriker Karl Kubinzky. Schon diese Färbergasse hat und hatte es in sich. Dass sich hier in den 70ern mit dem „Asia“ das erste Chinarestaurant in Graz etablierte, sei nebenbei erwähnt. Schräg gegenüber befand sich einer der Pfeiler der Grazer Gastronomie – der Gambrinuskeller, berühmt für seine Grillspezialitäten, man roch es schon an der Eingangstüre. Die Pljeskavica oder die Leber, wenn ich mich richtig erinnere, die nach persischer Art. Über dem Lokal zu ebener Erde thronte das „Hotel Kaiserkrone“.

Mythos Blutgasse

Erinnern Sie sich noch an die „Plissee Anstalt“, in der man den Röcken die Falten verpasste? „Es war auch eine Repassieranstalt, in der die Damen die Laufmaschen ihrer damals sündteuren Nylonstrümpfe reparieren ließen. In den 50er-Jahren gab es in Graz zwölf solcher Betriebe“, recherchierte Kubinzky. Von der Färbergasse aus, dem Haus Nummer 9, führte die „Blutgasse“ hinauf in die Hofgasse. Durch diese schmale Gasse seien die zum Tod Verurteilten zum Galgen geführt worden, hieß es immer wieder. „An diesem Blutgassen-Mythos ist gar nichts dran“, weiß der Stadthistoriker, „in diesem früheren Jesuitengasserl wurde ein Mord begangen, deshalb der Name.“

Ein- wie auch Ausgang sind vermauert, was blieb, ist das Raunen über dunkle Gerüchte.

Musik-Geschichte

Ein paar Schritte weiter findet sich ein Kulturjuwel, dem sein Alter nicht anzusehen ist: das Ferdinandeum, Musikmittelschule und Volksschule, 1602 von Erzherzog Ferdinand, später als Ferdinand II. Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation, gegründet. Eine Tafel erinnert hier an den in Graz geborenen Johann Joseph Fux, den meisterlichen Komponisten der Barockzeit, der hier „das unter der Leitung der Jesuiten stehende Seminar für arme Studenten“ besuchte.

Mit Kiosken und Verkaufsständen: Der alte Färberplatz war einst ein Marktplatz, später auch ein Parkplatz © KARL KUBINZKY

Ebenfalls einem Denkmal unserer Musikgeschichte begegnet man am nächsten Platz, dem Mehlplatz. Im langgestreckten Palais Inzaghi – ein ehemaliges weiteres Palais dieser Familie steht übrigens am Bischofsplatz und auch das Hotel am Dom in der Bürgergasse ist ein Inzaghi-Palais – leitete Jakob Stolz eine Musikschule. Sein Sohn Robert bezauberte als Meister der leichten Muse die ganze Welt mit seinen Operetten und Liedern. An dieser Adresse war auch das Robert-Stolz-Museum untergebracht, bevor die Erinnerungsstücke in den Depots des Stadtmuseums verschwanden.

Die Grundmauern des Palais stammen aus dem 16. Jahrhundert, es wurde mehrfach auf- oder umgebaut. Im auslaufenden 18. Jahrhundert siedelte das Tabakamt ein, Kaiser Joseph II. hatte Tabak dem staatlichen Monopol unterworfen, das bis in unsere Tage hielt. „Deshalb“, wirft Kubinzky ein, „hieß der heutige Mehlplatz damals Tabakamtsplatz.“ Dieses Amt siedelte längst aus, verschwunden ist auch der Gürtler Maizenowitsch, der uns da und dort noch die Altstadtlaternen hinterlassen hat.

Die Lieder der Ziehharmonikaspieler

Der Mehlplatz, wie gleichfalls der Färberplatz und der nachfolgende Glockenspielplatz, entwickelten sich zu Orten der Grazer Gastlichkeit. Mit neuen Lokalen, aber auch mit solchen, die schon immer da waren, so lange man denken kann. Die Gamlitzer etwa. Oder, eigentlich schon in der Prokopigasse, die 1934 eröffnete Herzl-Weinstube. Früher gab es drinnen Livemusik, einen singenden Ziehharmonikaspieler (es waren zwei, die sich abwechselten), der eine könnte Herr Roman geheißen haben. Er setzte sich zu den Tischen und sang den Gästen ins Ohr. „Student sein in Graz“ musste eines seiner Lieblingslieder gewesen sein, er sang es oft, sehr oft. Und noch eines hatte er stets auf Lager: „Wir werden alle, alle schön verschaukelt, zuerst von links und dann von rechts.“ Trinkgeld wurde gerne genommen. Nicht zu vergessen das Branntweinlokal Haring, in dem sich Wolfgang Bauer mit anderen Künstlern von Kalmus und Schwedenbitter ernährte.

Da wäre noch ein Traditionslokal auf diesem Mehlplatz, ja, das Eckstein. Ein nobel klingender Name. Doch relativ neu. Ursprünglich hieß das Eckstein „Glockenspielkeller“, Graz hatte es damals mit Kellern, auch wenn sie ebenerdig waren. Der Gambrinuskeller, in der Stempfergasse der Keplerkeller, schräg gegenüber der Urbanikeller, in der Herrengasse der Ratskeller, in der Sackstraße der Krebsenkeller, in der Leonhardstraße der Girardikeller.

Das "Bermudadreieck"

Allemal luftiger der Schanigarten vor dem Schubertkino, dem einstigen „Pöllauerhof“ , in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts als Stadthaus der Familie Stubenberg errichtet, später vom Stift Pöllau übernommen. Das Kino existiert seit 1923, wann der Schanigarten dazukam, konnte noch nicht eruiert werden, er ist aber in den wärmeren Jahreszeiten wie eine Loge, von der aus fußfrei das Geschehen zu beobachten ist, wer mit wem in welchem Schanigarten geheimnisvoll tuschelt, und wer gesehen werden will.

Als in den 60er-Jahren die Bezeichnung „Bermudadreieck“ aufkam, weil angeblich in einem gestimmten Gebiet des Meeres um die Bermudas auf geheimnisvolle Art und Weise Schiffe verschwanden, wurde der Begriff schnell auch auf das Dreigestirn dieser Grazer Plätze umgelegt, weil so manche auch hier in den Tiefen der Lokale verschwanden. Nach ihnen suchen wir in der nächsten Folge auf dem Glockenspielplatz.

