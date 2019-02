Facebook

Drei Generationen hängen das Futter auf: Petra Kirschner, Carina Müller und Tochter Lena (v. l.) © Martina Pachernegg

Erdnüsse, Kürbiskerne, getrocknete Apfelringe, Haferflocken und Sonnenblumenkerne sind am Küchentisch von Carina Müller in Brodingberg (Gemeinde Eggersdorf in Graz-Umgebung) verstreut. „Ganz wichtig sind die Sonnenblumenkerne. Die haben die Vögel am liebsten“, erklärt Müller. Gemeinsam mit ihrer Mutter betreibt die Steirerin seit einem Jahr den Blog „Steiermarkgarten“. Ihr Ziel ist es, anderen Menschen Freude am Arbeiten im Garten zu vermitteln und Tipps im Umgang mit Kräutern und Gemüse weiterzugeben.

