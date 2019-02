Kleine Zeitung +

Masern Impfgegner: Facebook-Posting von Grazer Stadtrat polarisiert

Auch die Politik bezieht in Sachen Masernimpfung Position. Der Grazer Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner fordert in der Kleinen Zeitung von Freitag eine Impfpflicht für Kinder- und Jugendliche. Auch per Facebook-Posting unterstreicht er seine Position - und erntet Zustimmung und Kritik.