Auch die Leitstelle in Graz-Straßgang soll übersiedeln © KK

Schon lange plant der Landesverband Steiermark des Roten Kreuzes den Neubau einer Zentrale. Derzeit sind Teile der Administration sowie der Blutspendedienst in einem nicht mehr zeitgemäßen Altbau in der Merangasse untergebracht, die Rettungsleitstelle befindet sich in der Straßgangerstraße und das Ausbildungszentrum beim Schloß Laubegg in der Südsteiermark. Die Zentrale soll die derzeit auf insgesamt fünf Standorten aufgeteilte Infrastruktur zusammenfassen, zwei Grundstücke in Graz-Puntigam stehen dafür in engerer Auswahl. Das Rote Kreuz rechnet mit Gesamtkosten von rund 24 Millionen Euro.