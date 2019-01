Offener Brief an Landtagsparteien wegen befürchteter Schließung. Ministerium und Uni dementieren.

Ängste bei der Slawistik Graz © Uni Graz/Tzivanopoulos

Einen offenen Brief hat das Institut für Slawistik an der Uni Graz an die politischen Parteien abgeschickt. Befürchtet wird eine Zerschlagung des Fachs in Graz, eine Professur würde nur in Übereinstimmung mit Klagenfurt besetzt werden.

