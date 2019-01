Neue Masernpatienten und möglicherweise 28 infizierte Babys: Die Lage sei "dramatisch", heißt es am LKH Graz. Zwölf Infektionen sind bereits bestätigt. Die Sanitätsdirektion richtet einen dringenden Impfappell an die Bevölkerung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Insgesamt 28 Babys, die Kontakt zu Masernkranken hatten, müssen auf der Grazer Kinderklinik aufgenommen werden © Viacheslav Iakobchuk - stock.ado

Es ist eine bedrohliche Entwicklung, die am 11. Jänner ihren Ausgangspunkt nahm: Ein 15-Jähriger, der an Masern erkrankt war (und dagegen nicht geimpft), steckte an der Ambulanz der Kinderklinik des LKH-Uniklinikums in Graz ein vier Monate altes Baby und mehrere andere Kinder an.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.