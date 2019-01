Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Insgesamt 28 Babys, die Kontakt zu Masernkranken hatten, müssen auf der Grazer Kinderklinik aufgenommen werden © Viacheslav Iakobchuk - stock.ado

Es ist eine bedrohliche Entwicklung, die am 11. Jänner ihren Ausgangspunkt nahm: Ein 15-Jähriger, der an Masern erkrankt war (und dagegen nicht geimpft), steckte an der Ambulanz der Kinderklinik des LKH-Uniklinikums in Graz ein vier Monate altes Baby und mehrere andere Kinder an.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.