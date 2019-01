Facebook

"Verdammt, ich lieb dich": Matthias Reim in der Seifenfabrik © Conny Pail

Es war das Ballwochenende der Saison in Graz. In der Grazer Oper ging die 21. Opernredoute über die Bühne. Aber auch anderswo wurde eifrig getanzt und gelacht - so kamen über 1000 Besucher in die Seifenfabrik, um die Grazer Feuerwehren hochleben zu lassen.