Chiara Loibner (9) aus Kalsdorf durfte ihr Können vor 4000 Zuschauern bei „Holiday on Ice“ unter Beweis stellen.

Eisprinzessin Chiara Loibner © Raphael Ofner

Einen Alltag voller Schrittkombinationen und Pirouetten, Auftritte mit spektakulären Dreifachsprüngen und mitreißenden Choreographien, ein Leben als „Prinzessin auf dem Eis“ – das wünscht sich die neunjährige Eiskunstläuferin Chiara Loibner aus Kalsdorf bei Graz mehr als alles andere. „Ich will Profi werden und am liebsten mit 60 Jahren noch eislaufen“, besteht für sie nicht der geringste Zweifel. Und spätestens seit ihrem letzten Auftritt ist klar: Der große Traum ist in greifbare Nähe gerückt.