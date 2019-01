Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zur Live-Musik von Alphamix wurde kräftig das Tanzbein geschwungen © A. W. Tengg

Der letzte Samstag im Jänner wurde in Graz zum Abend der Bälle. Neben Opernredoute, Ball der Grazer Feuerwehren und dem Marienstüberlball wurde auch im Volkshaus getanzt. Die KPÖ Graz lud zur 13. Volkshausredoute, die mit einem "Ball für alle" traditionell ein Kontrastprogramm zum Ball in der Oper bieten will. Die Veranstaltung stellt sich auch in den Dienst der guten Sache: Bei den vergangenen zwölf Bällen wurden verschiedene soziale Einrichtungen in Graz mit insgesamt 30.500 Euro unterstützt.