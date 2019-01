Einmal mehr wirbelt eine Demonstration in der Grazer Innenstadt den Öffi-Fahrplan durcheinander.

Auch am Samstag springen Busse vorübergehend für Bims ein © Juergen Fuchs

Es ist für Öffi-Gäste mittlerweile fast schon ein gewohntes Bild - auch wenn der Anlass dieses Mal ein anderer ist: In jedem Fall bremst auch am heutigen Samstag eine Demonstration in der Grazer Innenstadt vorübergehend Straßenbahnen und Busse.