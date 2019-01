Ein 15-jähriger nicht geimpfter Masernpatient steckte mindestens acht Personen an. Baby und drei Kinder müssen an Klinik behandelt werden.

Mehrere Kinder wurden angesteckt (Symbolbild) © Dan Race - stock.adobe.com

Ein 15-Jähriger, der an Masern erkrankt war (und dagegen nicht geimpft), hat an der Ambulanz der Kinderklinik des LKH-Uniklinikums in Graz mindestens acht Personen angesteckt – Stand Freitagabend.

Darunter befindet sich ein vier Monate altes Baby, das auch zu diesem Zeitpunkt in der Ambulanz war. Dessen Eltern hatten zuerst eine präventive Maßnahme (Immunglobuline - „passiver Schutz“) gegen eine mögliche Erkrankung abgelehnt – und mussten ihre Baby dann ein paar Tage später mit Masern und hohem Fieber an die Uniklinik bringen.

