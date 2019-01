Student entdeckte in Garage verschollene Filme von Hans Hass. Daraus entstand in Graz eine Doku über den Naturforscher.

© POSTL FILM/HANS HASS INSITUT

Mit Filmen wie „Menschen unter Haien“ (1947) brachte Hans Hass (1919-2013) in der Nachkriegszeit einem breiten Publikum die Meereswelt näher. Der Wiener gilt als einer der größten Naturforscher des vergangenen Jahrhunderts. Pünktlich zum 100. Geburtstag, den Hass am 23. Jänner gefeiert hätte, wurde in Wien eine neue Doku über den Unterwasserpionier präsentiert.

