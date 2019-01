Premiere: Seit dieser Woche werden in der Herz-Jesu-Kirche an die 50 Objekte ausgestellt, die bislang im Verborgenen lagen. Ein erster Einblick.

Die Grazer Herz-Jesu-Kirche wurde in den 1880er Jahren erbaut © Pajmann/Ballguide

"Es gab damals einen heftigen Streit zwischen den Architekten“, beginnt die Geschichtsstunde mit Friedrich Bouvier in der Herz-Jesu-Kirche. Der frühere Landeskonservator engagiert sich hier ehrenamtlich. Er deutet auf die Tageszeitung von 1879, Titel: „Der Grazer Kirchenbaustreit“. Bischof Johann Baptist Zwerger „wurde das zu blöd“, so Bouvier. Er beauftragte Georg von Hauberrisser mit dem Entwurf. „Der Grazer Architekt lebte in München, wo er schon das Rathaus geplant hatte.“ 1881 erfolgte der Spatenstich für Herz-Jesu.

