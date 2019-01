Kleine Zeitung +

Suchaktion erfolgreich Zwei gesuchte Mädchen sind wieder wohlauf zurück

Die 13-Jährige und die 15-Jährige waren seit Dienstag abgängig. Sie hatten in der Früh die Kinderbetreuungseinrichtung verlassen, in der sie wohnen, waren dann jedoch nicht mehr in der Schule angekommen.