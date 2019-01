Die Lenkerin dürfte mit ihrem Wagen ins Schleudern gekommen sein. Der Wagen überschlug sich dann und blieb am Dach liegen.

Der Pkw war bei dem Unfall gegen eine Mauer gekracht und kam am Dach zu liegen © KK

Zu einem spektakulären Einsatz wurden Mittwochabend die Einsatzkräfte nach Graz-Andritz gerufen: Eine Autolenkerin war vermutlich aufgrund von Straßenglätte ins Schleudern geraten und in eine Mauer gefahren. Am Ende blieb der Pkw am Dach liegen.