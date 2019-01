Die 13-Jährige und die 15-Jährige sind seit Dienstag abgängig. Sie hatten in der Früh die Kinderbetreuungseinrichtung verlassen, in der sie wohnen, waren dann jedoch nicht mehr in der Schule angekommen.

Gesucht: Leonie (13) und Simone (15) © LPD Steiermark

Zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren sind seit Dienstagfrüh, 22. Jänner 2019, abgängig. Die Polizei ersucht nun um Hinweise.

Die beiden hatten am Dienstag gegen 7 Uhr früh ihre Wohnstätte, eine Kinderbetreuungseinrichtung in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) verlassen. In ihrer Grazer Schule kamen sie dann aber nie an. Bisherige Erhebungen zum Aufenthalt der Mädchen verliefen ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Steiermark sucht nun nach Hinweisen zum Aufenthalt der beiden Mädchen.

Personsbeschreibung:

Leonie: 13 Jahre, ca. 150 cm groß, zierliche Gestalt, blondes schulterlanges Haar, blaue Augen, bekleidet mit schwarzen Leggings, einem weißen Pullover, Turnschuhen der Marke „Converse“ (niedrig) und einer pinken Jacke

Simone: 15 Jahre, ca. 150 cm groß, untersetzte Statur, nackenlange blonde Haare (gefärbt), blaue Augen, bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer dunklen Hose und einer schwarzen Jacke