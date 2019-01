Facebook

Die Frau wurde festgenommen (Sujetbild) © Jürgen Fuchs

Gehörigen Wirbel gab es in den frühen Morgenstunden in einem Lokal im Grazer Griesviertel. Eine 39-jährige Rumänin soll schwer alkoholisiert einem Gast Geld gestohlen haben. Deshalb wurde die Polizei alarmiert, diese schritt zur Amtshandlung und wollte die Identität der Frau feststellen. Ausweis hatte die Frau keinen dabei, also begleiteten sie die Polizisten hinaus, wollten sie zur Polizeiinspektion bringen.

Vor dem Lokal versuchte die 39-Jährige zu flüchten, wurde aber sofort gestoppt. Dabei versuchte sie einen Beamten mit der Faust zu schlagen. Sie wurde festgenommen und auf die Dienststelle gebracht, dort attackierte sie erneut eine Polizistin, wollte diese gezielt ins Gesicht treten. Nur durch ein Ausweichmanöver blieb die Beamtin unverletzt.

Schließlich stellten die Polizisten Bargeld bei der Rumänin sicher, dass sie es gestohlen hatte, stritt die Frau ab. Sie wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert, jetzt ermittelt das Kriminalreferat.