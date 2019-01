Facebook

Das Moped war nicht zum Verkehr zugelassen (Sujet) © Michael Schütze - Fotolia

Da kommt viel zusammen für einen 17-jährigen Grazer: Der Bursche war in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Moped gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Später stellte sich heraus: Der junge Lenker stand unter Drogeneinfluss, das Moped war nicht zum Verkehr zugelassen.

Der Bursche war gegen 1.30 Uhr mit dem Moped auf der Faßlstraße in Fölling in Richtung Eggersdorf, als er in einer Kurve auf der verschneiten Fahrbahn ins Schleudern geriet. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 17-Jährige rief danach selbst die Rettung. Die brachte ihn mit Verletzungen am linken Bein in die Kinderchirurgie am LKH Graz.

Der Alkotest bei dem jungen Lenker verlief zwar negativ, bei der ärztlichen Untersuchung wurden jedoch Hinweise auf eine Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt. Auch bei seinem Moped war nicht alles in Ordnung, so waren die Bremsbeläge praktisch nicht mehr vorhanden.