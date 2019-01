Wegen eines technischen Gebrechens blieb in einem Gebäude am Frohnleitner Hauptplatz der Lift stecken. Zwei Personen waren darin gefangen. Feuerwehr rettete sie.

Einsatz am Hauptplatz für die Feuerwehr © S. Ullrich

Abendlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Frohnleiten (Bezirk Graz Umgebung): In einem Gebäude direkt am Hauptplatz saßen wegen eines technischen Gebrechens zwei Personen einer Reinigungsfirma in einem Lift fest.