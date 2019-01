Für Hearing am Mittwoch bleiben nur zwei Kandidaten übrig. Entscheidung dafür an der Meduni Graz: Hellmut Samonigg als Rektor verlängert.

Zog Bewerbung ohne Angabe von Gründen zurück: Manfred Schubert-Zsilavecz © Uni Graz

Das kam überraschend: Am Mittwoch sollte es an der Grazer Karl-Franzens-Universität ein Hearing geben, an dem sich drei Kandidaten beteiligten sollten. Doch bei der Suche nach einem Nachfolger für Rektorin Christa Neuper kam im letzten Moment ein Rückzug. Der gebürtige Leibnitzer Manfred Schubert-Zsilavecz, Vizerektor in Frankfurt am Main, zog seine Bewerbung ohne Angabe von Gründen zurück.

