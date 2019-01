Der Startschuss zur Wahl der Miss Styria 2019 in Graz ist gefallen! Sieben junge Damen konnten beim ersten Casting überzeugen, am 10. Februar findet in Graz eine weitere Runde statt, dazu gibt es ein Onlinevoting. Gewählt wird am 30. März auf Schloss Gamlitz.

Beim ersten Miss Styria Casting kamen diese sieben jungen Damen weiter (in der Mitte: die Lizenznehmerinnen Kerstin Zacharias und Stefanie Kogler) © Foto Fischer

Samstag Nachmittag fand in der Orangerie in Graz das erste Casting zur Miss Styria-Wahl 2019 statt. Vor einer Expertenjury und den Lizenznehmerinnen Kerstin Zacharias und Stefanie Kogler zeigten sich 22 Kandidatinnen von ihrer schönsten Seite und präsentierten sich mit viel Ausstrahlung und Selbstbewusstsein. Sieben von ihnen kamen schließlich eine Runde weiter und sind somit Fixstarterinnen im Endcasting, welches am 9. März 2019 stattfindet. Eines der Mädchen kann bis 22. Jänner noch über das Online-Voting weitergewählt werden. Am 10. Februar geht das Casting in die zweite Runde.