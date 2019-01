In der Grazer Straßgangerstraße wurde am Montag der neue Standort des Polizei-Bildungszentrums offiziell eröffnet. Trotz modernster Ausstattung hat es aber einen "Schönheitsfehler".

Generalsekretär Goldgruber, LPD-Chef Ortner, LH Schützenhöfer und BSZ-Leiter Gruber © LPD Steiermark

Die akute Platznot im Bildungszentrum (BSZ) Steiermark der Polizei ist gelindert. Die neuen Schulungsräume in Graz wurden am Montag offiziell ihrer Bestimmung übergeben. In dem angemieteten Bürogebäude vis-a-vis der Landespolizeidirektion in der Straßgangerstraße finden mehr als 220 Polizeischüler Platz.

