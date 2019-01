Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GEORG HOCHMUTH

Es war das dritte Mal im Jänner: Samstagnacht wurde ein Taxifahrer des Unternehmens 878 im Grazer Bezirk Gries von einem Fahrgast mit einer Pistole bedroht und überfallen. Danach flüchtete der Täter. Eine ähnliche Tat spielte sich bereits am 16. Jänner in der Innenstadt ab. Am 11. Jänner wiederum wurde ein Taxifahrer von einem Fahrgast schwer verletzt. Er attackierte den Fahrer mit Tritten, weil er nicht zahlen wollte.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.