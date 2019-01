Kellerbrand in der Bulme in Graz-Gösting: Polizei, Feuerwehr und Rettung im Einsatz.

© Gery Wolf

Großeinsatz für die Einsatzkräfte heute früh in Graz: Feuerwehr, Polizei und Rettung mussten zu einem Kellerbrand an der Bulme in Gösting ausrücken. Die Schule musste laut Polizei evakuiert werden, betroffen ist allerdings nur ein Gebäudeteil des großen Schulkomplexes.