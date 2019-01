Großer Ansturm am letzten Tag der Häuslbauermesse

Die Massen tummelten sich am Sonntag vor der Grazer Stadthalle. Am Sonntag war der letzte Tag der gut besuchten Häuslbauermesse. Wir haben uns vor Ort umgesehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Willkommen zu Hause lautete das Motto vielerorts © Nicholas Martin/Ballguide

Vom 17. bis zum 20 Jänner fand heuer wieder die Grazer Häuslbauermesse statt - und das bereits zum 35. Mal. Am Sonntag gab es in der Grazer Stadthalle die letzte Möglichkeit, sich von Innovationen in den Bereichen Bauen, Renovieren, Einrichten und vielem mehr inspirieren zu lassen.