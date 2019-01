Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Edi Hamedl, Michaela Gosch und Mustafa Durmus im Gespräch mit Claudia Gigler © Juergen Fuchs

Fünf Frauenmorde - der letzte geschah erst Montagnachmittag - haben die Öffentlichkeit aufgeschreckt und die Politik in Marsch gesetzt. In Wien kündigte die Bundesregierung Maßnahmen an. Am Dienstag tagt in Graz der Gewaltschutzgipfel, den Landesrätin Doris Kampus einberufen hat.

Claudia Gigler diskutierte mit Experten, die in ihrer täglichen Arbeit mit Opfern und Tätern zu tun haben: Michaela Gosch von den Frauenhäusern, Edi Hamedl vom Männernotruf und Mustafa Durmus, der als ehrenamtlicher Bewährungshelfer beim Verein Neustart beobachtet, wie sich die häusliche Gewalt in der muslimischen Community entwickelt. Gosch, Hamedl und Durmus berichteten davon, wer sich an sie wendet, wie sie helfen können, wie Männer und Frauen aus der Gewaltspirale ausbrechen können.

Die Diskussion zum Nachsehen:

Die Wünsche der drei Experten an die Gewalt, gerade auch in Hinblick auf den Gewaltschutzgipfel am Dienstag:

Mehr Not- und Übergangswohnungen, um die Frauen rasch aus der Gewaltsituation herausholen zu können, wünscht sich Michaela Gosch. "Wir brauchen solche Wohnungen auch in den Regionen. Oft kann die Frau nicht weit weg, wegen der Kinder, oder wegen des Jobs. Manchmal muss sie aber auch ganz weit weg, da wäre ein länderübergreifendes Abkommen sinnvolle, sodass sie auch ein ein anderes Bundesland kann."

Gewaltschutz und Kinder

Zweites dringendes Anliegen der Geschäftsführerin der steirischen Frauenhäuser: "Wir brauchen Mutter-Kind-Wohnungen. Oft brauchen gerade junge Mütter eine längere Betreuung, um den Gewalt-Kreislauf zu unterbrechen." Im Frauenhaus können sie maximal sechs Monate bleiben. Die Kinder als Mitbetroffene von häuslicher Gewalt sind Gosch ein besonderes Anliegen. Sie haben ein vielfach höheres Risiko, später selbst zu Opfern oder zu Tätern zu werden.

Der Ausbau der opferschutzorientierten Täterarbeit ist für alle drei ganz wichtig. Gosch: "Die Arbeit mit den Tätern ist auch für die Opfer wichtig." Edi Hamedl wünscht sich vor allem auch Mittel für eine mobile Betreuung. Er selbst rückt rund um die Uhr aus, wenn ein Mann in großer Not ist, kurz vor dem Ausbruch steht, seiner Familie - oder sich selbst - Gewalt anzutun droht. Aber der Männernotruf ist ausschließlich mit ehrenamtlichen Mitarbeitern besetzt.

Gewaltschutz und Männer

Zweite Forderung des ehemaligen Polizisten: Ein verpflichtendes Anti-Gewalt-Training für alle potenziellen Gefährder, all jene, gegenüber denen eine Wegweisung ausgesprochen wird. "Nur fünf Prozent der 9.000 Weggewiesenen machen derzeit so ein Training, das ist viel zu wenig." Und: Es müsse öfter die U-Haft gegenüber Gewalttätern ausgesprochen werden.

Langfristig müssen vor allem auch in den Kindergärten und Schulen angesetzt werden. Einen verpflichtenden Ethikunterricht fordert Hamedl, Projekte, die männliche Jugendliche sensibilisieren.

Ein Vorzeigeprojekt schildert Michaela Gosch, das Projekt "Heroes": Der Verein für Männer- und Geschlechterthemen arbeitet gemeinsam mit der Caritas mit jungen Männern aus anderen Kulturkreisen, sensibilisiert sie für ihren Umgang mit Beziehungen, bietet diese Jugendlichen ihrer Community als "role models" für Männer mit einem modernen Frauenbild an.

Gewaltschutz und Prävention

Bewährungshelfer Mustafa Durmus wünscht sich mehr Geld für die Präventionsarbeit: "Es wird so großartige Arbeit geleistet, aber wenn wir bei Frauen- und Gewaltschutz sparen, ist das fatal." Was Durmus besonders ärgert: "Man tut jetzt so, als ob das Problem importiert wäre, als ob es vor 2015 keine Gewalt gegen Frauen gegeben hätte."

Es gebe Probleme, auch unter jenen, die neu zugewandert seien, aber die Ursachen seien immer dieselben, unabhängig davon, wo die Gewalttäter geboren seien: patriarchale Strukturen, Abhängigkeit, Besitzdenken in Bezug auf die Frau. "Das ist bei der älteren Frau in der Südoststeiermark, die ihren Mann um ein Taschengeld bitten muss, nicht anders."

Gewaltschutz und andere Kulturen

Die Abhängigkeit und die Sprache sei für jüngst zugewanderte Frauen das Haupthindernis dafür, Hilfe in Anspruch zu nehmen, aber es gebe gute Initiativen wie den muslimischen Verein SOMM oder das Caritas-Projekt Diwan. Es gebe jedoch kaum Angebote, wo mit muslimischen Männern gearbeitet werde. Hamedl und Durmus finden einander: Der Prospekt des Männernotrufs soll jetzt in andere Sprachen übersetzt werden, vielleicht findet sich auch der eine oder andere Dolmetsch.

Eines ist Durmus aber wichtig: "Die Unterscheidung zwischen hier Geborenen und Zuwanderern ist Gift. Wenn einer in der Südoststeiermark ein Frau umbringt, ist das ein "Familiendrama", eine "Tragödie", wenn ein Mann mit Migrationshintergrund der Täter ist, spricht man sofort vom "Ehrenmord".

Am Hinschauen, am Anerkennen spezieller Motive, führe dennoch kein Weg vorbei. "Das sind wir den Opfern schuldig". Dazu gehört auch für Durmus, dass Gewalttäter nach Delikten mit einer Strafandrohung ab fünf Jahren kompromisslos ausgewiesen werden, wenn möglich.