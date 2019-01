Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Edi Hamedl, Michaela Gosch und Mustafa Durmus im Gespräch mit Claudia Gigler © Juergen Fuchs

600.000 Euro zusätzlich nimmt das Land Steiermark in die Hand, um den Schutz von Frauen gegen Gewalt sicherzustellen. Die Mittel für die Arbeit mit Opfern und für opferschutzorientierte Arbeit mit den Tätern werden erhöht. In allen Regionen wird es künftig Not- beziehungsweise Übergangswohnungen geben. Und in allen Regionen wird es Kinderschutzeinrichtungen geben, hier wird eine Lücke in der Süd-Ost-Steiermark geschlossen.

Der Schulterschluss gegen Gewalt an Frauen wird systematisiert: künftig gibt es quartalsmäßig Konferenzen von Land und Exekutive mit den Institutionen, die mit Opfern und Tätern arbeiten.

Das sind die wichtigsten Ergebnisse des Gewaltschutzgipfels, den Landesrätin Doris Kampus (SPÖ) am Dienstag einberufen hat.

Nach der Serie von Gewalttaten an Frauen gab es am Montag auf kleine.tv eine Diskussion zum Thema. Redakeurin Claudia Gigler diskutierte mit Experten, die in ihrer täglichen Arbeit mit Opfern und Tätern zu tun haben: Michaela Gosch von den Frauenhäusern, Edi Hamedl vom Männernotruf und Mustafa Durmus, der als ehrenamtlicher Bewährungshelfer beim Verein Neustart beobachtet, wie sich die häusliche Gewalt in der muslimischen Community entwickelt.

Die Diskussion zum Nachsehen: