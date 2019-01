Facebook

Rudolf und Manfred Josel feiern ihren Geburtstag mit Konzerten in Fürstenfeld und Graz © Christa Strobl

Mann muss die Feste feiern, wie sie fallen – und nicht oft fallen sie so günstig wie bei den Brüdern Rudolf und Manfred Josel und ihrem Josel Trio. Was die beiden gemeinsam haben: ein außerordentliches Talent für Musik, was ihnen über Jahrzehnte hinweg eine Bilderbuchkarriere sowohl in der Jazz- als auch in der Klassiklandschaft bescherte. Und noch etwas eint sie: ein dreifaches Jubiläum, das die beiden Jazz-Legenden dieser Tage feiern werden. Rudolf, der 1939 in Graz geboren wurde, wird diese Woche 80, Manfred, der 1944 in Leibnitz zur Welt kam, im April 75.

