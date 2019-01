Am Donnerstag wurden Türen, Fenster und Garagentore geöffnet - auf dem Grazer Messegelände: Die Häuslbauermesse 2019 startete.

Dieses Trio lädt augenzwinkernd zum "Outen" ein © Michael Saria

36.000 Quadratmeter, teilweise möbliert: So präsentiert sich seit Donnerstag das Messeareal in Graz - wurde doch am 17. Jänner die Häuslbauermesse 2019 eröffnet.

