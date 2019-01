Facebook

Das Trio von "Female Founders South" mit Herbert Pregartner und Roman Neubauer vom Kategoriesponsor Wirtschaftsraum Weiz-St. Ruprecht © Juergen Fuchs

Frauen in Führungspositionen – auch in Österreich nach wie vor Mangelware. Damit sich das ändert und Frauen auf dem Weg zum wirtschaftlichen Erfolg unterstützt werden, legen sich drei Damen ganz speziell ins Zeug: Stefanie Horvath, Martina Hölzl und Julia Plakolm vernetzen mit „Female Founders South“ steirische Start-up-Gründerinnen. Sie wollen jungen Unternehmerinnen beim Start in die Selbstständigkeit ein Netzwerk bieten.

Grazer des Jahres

Ausgegangen ist diese Initiative von Wien. „Unser Ziel ist es, Frauen in dem Feld sichtbarer zu machen“, sagt Martina Hölzl. Sie ist beim Grazer Next Incubator tätig, der Jungunternehmer und innovative Ideen fördert. Kollegin Stefanie Horvath wiederum bringt Erfahrung aus dem eigenen Start-Up „Studo“ mit. Und die dritte im Bunde, Julia Plakom, beschäftigt sich am Institut für Unternehmensführung aktiv mit Neugründungen. Gerade auf diesem Segment ist der Anteil von Frauen noch immer viel geringer als jener von Männern.

Das starke junge Trio möchte dieser Tendenz durch Veranstaltungen und Netzwerktreffen in Graz entgegenwirken, sodass in Zukunft sowohl Männer als auch Frauen im Start-Up-Rampenlicht stehen.