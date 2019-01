GAK-Chef Harald Rannegger ist Grazer des Jahres. Er hat die Rotjacken nach dem kompletten Neustart zu fünf Meistertiteln in Serie geführt.

Nach dem Finanzdebakel fing der GAK bekanntlich ganz unten an und feiert seither Sieg um Sieg. Die Fußball-Erfolge in Weinzödl haben viele Gesichter, doch während Spieler und Trainer naturgemäß im Lauf der Jahre wechselten, blieb einer von Anfang an dabei. Immobilienmakler Harald Rannegger (54) wurde 2013 Obmann des GAK 1902, und ließ aufhorchen.

In einem Interview meinte er einst: „Es sind beim GAK ein paar Dinge passiert, die im Nachhinein schon hinterfragenswert sind.“ Aber er war auch einer, der stets nach vorne blickte und an eine rote Zukunft glaubte.



2012 ging die Fußallsektion des GAK endgültig pleite, Anhänger gründeten in der Köröristubn den GAC, der später wieder in den GAK-Stammverein eingegliedert wurde. Seither läuft es. Und wie. Die Rotjacken schaffen Titel um Titel, stehen aktuell an der Spitze der Regionalliga und stehen im Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria – wofür bereits mehr als 7000 Karten verkauft sind.

Wann wird es das erste Derby GAK vs Sturm geben?

Neben dem Zuschauerschnitt – zu Heimspielen kommen selten weniger als 2000 Fans – macht auch die wirtschaftliche Situation wieder Hoffnung: Personalkosten dürfen nur 40 Prozent des Budgets betragen, Spielertransfers waren bislang erfolgreich. Und Fans hatte der Höhenflug auch bei unserem Voting, die den Roten neuerlich einen Titel bescherten. Bleibt nur eine Frage für echte Grazer Fußballknofel: Wann wird es das erste Derby geben? Da ist Rannegger stets sehr diskret: „Es kommt sicher. Eines Tages.“